Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,48 azalışla 144,80 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 238,00 lira, Cumhuriyet altını 969,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 144,80 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:





ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 145,30 145,50 144,60 144,80 Cumhuriyet Ata Lira 957,00 973,00 953,00 969,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 132,50 136,50 132,00 136,00 Lira(Tam) Ziynet 936,00 955,00 931,00 950,00 Yarım Ziynet 468,00 478,00 465,00 475,00 Çeyrek Ziynet 234,00 239,00 233,00 238,00