Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 azalışla 145,50 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 239,00 lira, Cumhuriyet altını 973,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 145,50 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:





SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,50 146,70 145,30 145,50 Cumhuriyet Ata Lira 965,00 981,00 957,00 973,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,80 137,80 132,50 136,50 Lira(Tam) Ziynet 944,00 962,00 936,00 955,00 Yarım Ziynet 471,00 481,00 468,00 478,00 Çeyrek Ziynet 236,00 241,00 234,00 239,00