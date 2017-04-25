Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,07 azalışla 146,70 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 241,00 lira, Cumhuriyet altını 981,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 146,70 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:





PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,60 146,80 146,50 146,70 Cumhuriyet Ata Lira 966,00 982,00 965,00 981,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,90 137,90 133,80 137,80 Lira(Tam) Ziynet 944,00 963,00 944,00 962,00 Yarım Ziynet 472,00 482,00 471,00 481,00 Çeyrek Ziynet 236,00 241,00 236,00 241,00