Kapalıçarşı'da Altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,07 artışla 150,30 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,07 artışla 150,30 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 247,00 lira, Cumhuriyet altını 1.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,07 yükselişle 150,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|150,00
|150,20
|150,10
|150,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|988,00
|1.005,00
|990,00
|1.006,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|137,00
|141,00
|137,00
|141,00
|Lira(Tam) Ziynet
|966,00
|986,00
|968,00
|986,00
|Yarım Ziynet
|483,00
|493,00
|483,00
|493,00
|Çeyrek Ziynet
|241,00
|246,00
|242,00
|247,00
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