Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 151,30 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 248,00 lira, Cumhuriyet altını 1.012,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 151,30 liradan işlem gördü.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:







SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 151,50 151,70 151,10 151,30 Cumhuriyet Ata Lira 998,00 1.015,00 996,00 1.012,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 138,00 142,00 138,00 142,00 Lira(Tam) Ziynet 976,00 996,00 973,00 993,00 Yarım Ziynet 488,00 498,00 486,00 496,00 Çeyrek Ziynet 244,00 249,00 243,00 248,00