Kapalıçarşı'da Altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 azalışla 152,00 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 azalışla 152,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 249,00 lira, Cumhuriyet altını 1.017,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 152,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|152,40
|152,60
|151,80
|152,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.004,00
|1.021,00
|1.000,00
|1.017,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|139,00
|143,00
|138,50
|142,50
|Lira(Tam) Ziynet
|981,00
|1.001,00
|977,00
|997,00
|Yarım Ziynet
|491,00
|501,00
|488,00
|498,00
|Çeyrek Ziynet
|245,00
|250,00
|244,00
|249,00
-
Merkez Bankası'ndan dolarla ilgili çok önemli açıklama!
-
Türk vatandaşları bir bölgeye daha vizesiz girebilecek
-
İşte referandum sonrası dolarda son durum!
-
Referandum sonrası ekonomi için ilk kritik veri açıklandı!
-
Altın fırladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
-
Bakan Ağbal'dan bütçe açığıyla ilgili önemli açıklama!
-
Başbakan Yardımcısı Şimşek ekonomide dönüşüm sinyali verdi
-
Gülen'in halifelik hayali kurduğu kaftan, Erdoğan'ın ellerinde