Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 azalışla 152,00 liradan tamamladı.





İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 249,00 lira, Cumhuriyet altını 1.017,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 152,00 liradan işlem gördü.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:







CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 152,40 152,60 151,80 152,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.004,00 1.021,00 1.000,00 1.017,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 139,00 143,00 138,50 142,50 Lira(Tam) Ziynet 981,00 1.001,00 977,00 997,00 Yarım Ziynet 491,00 501,00 488,00 498,00 Çeyrek Ziynet 245,00 250,00 244,00 249,00