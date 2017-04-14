Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 152,60 liradan tamamladı.





İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 250,00 lira, Cumhuriyet altını 1.021,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 1.021,00 liradan işlem gördü.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:





PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 151,70 151,90 152,40 152,60 Cumhuriyet Ata Lira 1.000,00 1.016,00 1.004,00 1.021,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 138,50 142,50 139,00 143,00 Lira(Tam) Ziynet 977,00 997,00 981,00 1.001,00 Yarım Ziynet 489,00 499,00 491,00 501,00 Çeyrek Ziynet 244,00 249,00 245,00 250,00