Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,13 artışla 151,90 liradan tamamladı.





İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 249,00 lira, Cumhuriyet altını 1.016,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,13 yükselişle 151,90 liradan işlem gördü.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:





ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 150,00 150,20 151,70 151,90 Cumhuriyet Ata Lira 989,00 1.005,00 1.000,00 1.016,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 137,00 141,00 138,50 142,50 Lira(Tam) Ziynet 966,00 985,00 977,00 997,00 Yarım Ziynet 483,00 493,00 489,00 499,00 Çeyrek Ziynet 241,00 246,00 244,00 249,00