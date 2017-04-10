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Altın Fiyatları coştu, Cumhuriyet Altını İlk Kez Bin Lirayı Aştı
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Altın Fiyatları coştu, Cumhuriyet Altını İlk Kez Bin Lirayı Aştı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,71 azalışla 149,70 liradan tamamladı. Çeyrek altın fiyatları 245 lira olurken, Cumhuriyet altını tarihinde ilk defa 1000 TL üzerini gördü.

Altın Fiyatları coştu, Cumhuriyet Altını İlk Kez Bin Lirayı Aştı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 245,00 lira oldu. 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,71 azalışla 149,70 liradan tamamladı.

CUMHURİYET ALTINI BİN TL OLDU

Tam altın olarak da bilinen Cumhuriyet altını ise tarihinde ilk defa bin lirayı aşarak 1.002,00 liradan satıldı.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 152,10 152,30 149,50 149,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.002,00 1.018,00 985,00 1.002,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 139,00 143,00 136,00 140,00
Lira(Tam) Ziynet 980,00 1.000,00 963,00 983,00
Yarım Ziynet 490,00 500,00 481,00 491,00
Çeyrek Ziynet 245,00 250,00 240,00 245,00
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