Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 artışla 146,70 liradan tamamladı.





İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 241,00 lira, Cumhuriyet altını 982,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,34 yükselişle 146,70 liradan işlem gördü.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:







PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,00 146,20 146,50 146,70 Cumhuriyet Ata Lira 963,00 978,00 965,00 982,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,30 137,30 133,50 137,50 Lira(Tam) Ziynet 945,00 960,00 943,00 962,00 Yarım Ziynet 470,00 480,00 472,00 482,00 Çeyrek Ziynet 235,00 240,00 236,00 241,00