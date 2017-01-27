Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü değişim göstermeyerek 147,70 liradan tamamladı.





İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 242,00 lira, Cumhuriyet altını 988,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişim göstermeyerek 147,70 liradan işlem gördü.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:





PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,50 147,70 147,30 147,50 Cumhuriyet Ata Lira 973,00 988,00 972,00 987,50 22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,70 138,70 134,50 138,50 Lira(Tam) Ziynet 953,00 968,00 950,00 969,00 Yarım Ziynet 474,00 484,00 475,00 785,00 Çeyrek Ziynet 237,00 242,00 237,00 242,00