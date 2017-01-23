Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 azalışla 147,50 liradan tamamladı.





İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 242,00 lira, Cumhuriyet altını 987,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 147,50 liradan işlem gördü.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:







CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,70 147,90 147,30 147,50 Cumhuriyet Ata Lira 973,00 990,00 972,00 987,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 135,00 139,00 134,50 138,50 Lira(Tam) Ziynet 951,00 970,00 952,00 967,00 Yarım Ziynet 475,00 485,00 474,00 484,00 Çeyrek Ziynet 238,00 243,00 237,00 242,00