Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,07 artışla 147,90 liradan tamamladı.





İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 243 lira, Cumhuriyet altını 990 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,07 yükselişle 147,90 liradan işlem gördü.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:







PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,60 147,80 147,70 147,90 Cumhuriyet Ata Lira 973,00 988,00 973,00 990,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,80 138,80 135,00 139,00 Lira(Tam) Ziynet 954,00 969,00 951,00 970,00 Yarım Ziynet 474,00 484,00 475,00 485,00 Çeyrek Ziynet 237,00 242,00 238,00 243,00