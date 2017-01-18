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Kapalıçarşı'da Altın
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Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 147,60 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 147,60 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 242,00 lira, Cumhuriyet altını 987,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 147,60 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,60 147,80 147,40 147,60
Cumhuriyet Ata Lira 972,00 989,00 972,00 987,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,50 138,50 134,50 138,50
Lira(Tam) Ziynet 950,00 970,00 953,00 968,00
Yarım Ziynet 475,00 485,00 474,00 484,00
Çeyrek Ziynet 237,00 243,00 237,00 242,00

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