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Kapalıçarşı'da Altın
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Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 artışla 147,80 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 artışla 147,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 243,00 lira, Cumhuriyet altını 989,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 147,80 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,10 146,30 147,60 147,80
Cumhuriyet Ata Lira 964,00 979,00 972,00 989,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,40 137,40 134,50 138,50
Lira(Tam) Ziynet 945,00 960,00 950,00 970,00
Yarım Ziynet 470,00 480,00 475,00 485,00
Çeyrek Ziynet 235,00 240,00 237,00 243,00

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