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Altın Günü 146 TL'den Tamamladı
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Altın Günü 146 TL'den Tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 146 liradan tamamladı.

Altın Günü 146 TL'den Tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 146 liradan tamamladı.

ÇEYREK 240 TL, CUMHURİYET 976 TL

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 240 lira, Cumhuriyet altını 976 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 146 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,10 146,30 145,80 146,00
Cumhuriyet Ata Lira 963,00 978,00 961,00 976,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,40 137,40 133,00 137,00
Lira(Tam) Ziynet 945,00 960,00 940,00 958,00
Yarım Ziynet 470,00 480,00 469,00 479,00
Çeyrek Ziynet 235,00 240,00 235,00 240,00
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