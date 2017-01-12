Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,35 azalışla 146,30 liradan tamamladı.





İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 240,00 lira, Cumhuriyet altını 978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,35 düşüşle 146,30 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:





ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 148,10 148,30 146,10 146,30 Cumhuriyet Ata Lira 977,00 992,00 963,00 978,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 135,25 139,25 133,40 137,40 Lira(Tam) Ziynet 957,00 972,00 945,00 960,00 Yarım Ziynet 476,00 486,00 470,00 480,00 Çeyrek Ziynet 238,00 243,00 235,00 240,00