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Kapalıçarşı'da Gram Altın günü 143,70 liradan kapattı
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Kapalıçarşı'da Gram Altın günü 143,70 liradan kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,34 artışla 143,70 liradan tamamlarken çeyrek altın da 235,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da Gram Altın günü 143,70 liradan kapattı

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,34 artışla 143,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 235,00 lira, Cumhuriyet altını 961,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,34 yükselişle 143,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 141,60 141,80 143,50 143,70
Cumhuriyet Ata Lira 933,00 949,00 946,00 961,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 129,00 133,00 131,00 135,00
Lira(Tam) Ziynet 912,00 930,00 927,00 942,00
Yarım Ziynet 456,00 466,00 461,00 471,00
Çeyrek Ziynet 228,00 233,00 230,00 235,00
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