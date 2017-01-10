Kapalıçarşı'da Gram Altın günü 143,70 liradan kapattı

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,34 artışla 143,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 235,00 lira, Cumhuriyet altını 961,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,34 yükselişle 143,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|141,60
|141,80
|143,50
|143,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|933,00
|949,00
|946,00
|961,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|129,00
|133,00
|131,00
|135,00
|Lira(Tam) Ziynet
|912,00
|930,00
|927,00
|942,00
|Yarım Ziynet
|456,00
|466,00
|461,00
|471,00
|Çeyrek Ziynet
|228,00
|233,00
|230,00
|235,00