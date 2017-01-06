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Kapalıçarşı'da Altın
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Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyirle 137,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyirle 137,00 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 225,00 lira, Cumhuriyet altını 916,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişim göstermeyerek 137,00 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 136,80 137,00 136,80 137,00
Cumhuriyet Ata Lira 901,00 916,00 901,00 916,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 125,00 129,00 124,50 128,50
Lira(Tam) Ziynet 880,00 898,00 880,00 898,00
Yarım Ziynet 439,00 449,00 440,00 450,00
Çeyrek Ziynet 220,00 225,00 220,00 225,00

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