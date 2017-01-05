Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,16 artışla 137,00 liradan tamamladı.





İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 225,00 lira, Cumhuriyet altını 916,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,16 yükselişle 137,00 liradan işlem gördü.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:







ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 133,90 134,10 136,80 137,00 Cumhuriyet Ata Lira 882,00 898,00 901,00 916,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 122,00 126,00 125,00 129,00 Lira(Tam) Ziynet 862,00 880,00 880,00 898,00 Yarım Ziynet 431,00 440,00 439,00 449,00 Çeyrek Ziynet 215,00 220,00 220,00 225,00