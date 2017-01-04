Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,98 artışla 134,10 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 220,00 lira, Cumhuriyet altını 898,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,98 yükselişle 134,10 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|132,60
|132,80
|133,90
|134,10
|Cumhuriyet Ata Lira
|873,00
|888,00
|882,00
|898,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|121,00
|124,00
|122,00
|126,00
|Lira(Tam) Ziynet
|856,00
|871,00
|862,00
|880,00
|Yarım Ziynet
|426,00
|436,00
|431,00
|440,00
|Çeyrek Ziynet
|213,00
|218,00
|215,00
|220,00