Kapalı Yolları Açma Çalışmaları

Ağrı'da karla mücadele ekipleri, gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen dondurucu soğukta köy yollarını açıyor.



Kentte 3 gündür etkili olan yoğun tipi nedeniyle 164 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların kapanması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, gece gündüz demeden aralıksız çalışarak kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu köylere iş makineleriyle ulaşmaya çalışıyor.



Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğünde görevli ekip şefi Sinan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede son yılların en büyük fırtınasının yaşandığını söyledi.



Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bir çok köy yolunun kapandığını belirten Yıldız," Kapanan köy yollarında, 2 kepçe, 2 greyder ve 1 dozer ile çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ediyoruz." dedi.