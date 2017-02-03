Kapalı Pazar Yeri ve Otopark İhaleye Çıkıyor

Yenişehir Belediye Meclisi, 2017 yılının ikinci oturumu yaptı.



Mecliste konuşan Belediye Başkanı Süleyman Çelik, alt yapı çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, "Şu an Kurtuluş Mahallesi'nde az bir işimiz kaldı. Ardından İznik yoluna gireceğiz. Ondan sonra da artık parke taşı, kaldırım ve asfalt çalışmaları ile üst yapıya başlayacağız. İnşallah önümüzdeki dönem Yenişehirliler tozdan ve çamurdan şikayet etmeyecekler" dedi.



Prestij projelerini anlatan Süleyman Çelik, "Kapalı pazar yeri, otopark ve düğün salonu için de 1 Şubat itibari ile ihale yapıldı. Çalışmalar en kısa zamanda başlayacak. Yenigün Mahallesi'nde hanımlar için yaptırmayı planladığımız spor kompleksinin ihalesi de 9 Şubat tarihinde yapılacak. İhalesi yapılan hastane inşaatında da ilk kazma vuruldu. Yakın zamanda temel atma töreni yapacağız. Kent meydanı projemiz içinde bölgede bulunan Osmangazi Lisesi'ne yeni bir bina yapım işini Şişe Cam ile görüştük ve biber pazarının karşısına yeni bir okul yapacaklar. Yenişehirliler için yeni yeni projeler hazırlıyoruz" diye konuştu. - BURSA