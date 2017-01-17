Kapalı Pazar Yeri Davalarını Gemlik Belediyesi Kazandı

Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan ve geçen hafta hizmete giren kapalı pazar yeri hakkında belediyeye karşı açılan 6 dava da reddedildi.



Bursa 2. İdare Mahkemesi, ihalelerin iptali konusunda açılan bütün davaların reddine karar verdi. Gemlik Belediyesi 10 Ocak 2017 tarihinde hizmete giren pazar yeri ile ilgili üç gün boyunca Gemlikli pazarcılara, 3 gün boyunca da Gemlik haricinden gelen pazarcılara yönelik ihale yapmıştı. 6 pazarcı esnafı bu ihalelerin iptali talebiyle Bursa 2. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, 6 davanın da reddine karar verdi.



Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Erol, "Zaten yönetmelik gereği en geç 2017 yılı sonuna kadar sokak pazarlarının tamamının kaldırılması bir zorunluluk olmasına rağmen, Gemlik Belediyesi'nin yaptığı ihalelerin, kanuna ve yönetmeliğe aykırı olduğu iddia edilip davalar açıldı. Mahkeme 6 davanın da reddine karar verdi. Açık teklif usulü ve 10 yıl süreyle sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle pazarcılara kiraya verilmesinden herhangi bir hukuksuzluğun söz konusu olmadığı tescillendi" dedi. - BURSA