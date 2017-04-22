Kapalı Otoparkta Korkutan Araç Yangını

Adana'da bir sitenin kapalı otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın, paniğe neden oldu.



Merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi 74169 Sokak'ta bulunan Hafız Mehmet Hilmi Sitesi'nde apartman görevlisi, gece yarısı sıralarında kapalı otoparktan küçük çaplı patlama sesleri geldiğini fark etti. Görevli otoparkı kontrol ettiğinde 01CEU 28 plakalı otomobilin alev alev yandığını görüp itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otoparkın kapısını kırarak içeri girdi, yanan otomobile müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü. Otomobilinin yandığını öğrenen Faik Kabadayı, büyük bir şok yaşadı. Kabadayı'nın yanan otomobili bugün aldığı öğrenildi.



MERDİVENLİ ARAÇLA TAHLİYE EDİLDİLER



Kapalı otoparkın havalandırmasından binanın merdiven boşluğuna sızan dumanlar, apartman sakinlerini korkuttu. Yangının söndürülmesi için sitenin elektriği kesilirken, merdiven boşluğundaki dumandan dolayı aşağı inemeyen bina sakinlerinin imdadına ise itfaiye erleri koştu. Merdivenli itfaiye araçlarıyla evlerinin balkonundan alınan vatandaşlar, güvenli şekilde tahliye edildi. Merdivenli araçta korktukları gözlenen iki çocuk, itfaiye erlerine sıkı sıkı sarıldı.



Bu arada, yangına müdahale sırasında kimliği belirsiz kişinin itfaiye aracının radyosunu çaldığı öne sürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı