Kapalı Otelin Bakır Kabloları Çalınmak İstendi

Kemer ilçesinde kış sezonunda kapalı bulunan 5 yıldızlı bir otelin bakır kabloları çalınmak istendi.



Alınan bilgiye göre, kış sezonunda kapalı bulunan Çamyuva Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine otele giden Çamyuva Jandarma Karakol ekipleri, E.Ö. (44) ile kardeşi Ö.Ö'nün (42) oteldeki bakır kabloları kestiğini tespit etti.



Jandarma ekiplerininin geldiğini fark eden zanlılar kaçmaya çalışırken yakalandı.



Gözaltına alınan zanlılar, jandarma karakolundaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan zanlıların Kemer'de bir gazetenin marketlere dağıtımını yaptıkları, E.Ö'nün geçen yıl kasım ayında da büyük ağabeyi R.Ö. ile yine aynı otelden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.