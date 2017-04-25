Kapaklı'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, dün gece Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazak gölü istikametine giden Hamza Osma yönetimindeki 55 NF 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazaya gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şoför mahallinde sıkışan ve alkollü olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Osma, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ