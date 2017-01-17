Kapaklı'da "Giymiyorsanız Getirin" Kampanyası

Kapaklı Belediyesi tarafından "giymiyorsanız getirin" sloganıyla başlatılan projeyle ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı yapılması planlanıyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, proje kapsamında ekonomik olarak durumu iyi olan vatandaşların kullanmadığı giysileri "Sevgi Eli Yardım Mağazası" adlı mağazada toplanarak ihtiyaç sahibi ailelere verileceği bildirildi.



Kampanyayla yardımseverler ve ihtiyaç sahibi insanlar arasında köprü kurulmasının hedeflendiği belirtilerek, kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların giysi yardımlarını Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki Sevgi Eli Yardım Mağazası'na teslim edebilecekleri ya da belediyenin 444 80 59 dahili 115-187-192-137 nolu telefon hatları aracılığıyla görevlilerce yardım malzemelerinin evlerinden alınmasını isteyebileceği kaydedildi.