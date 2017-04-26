Kapaklı'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Kapaklı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, F.K. (15) ve B.A. (17) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Taraflar arsında kavgaya dönüşen olayda, B.A. döner bıçağıyla yaralandı.



Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan B.A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili F.K. gözaltına alındı.