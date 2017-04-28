Kapadokya Okul Öncesi Eğitim Günleri-V (Koeg)

Kapadokya Okul Öncesi Eğitim Günleri-V 29 Nisan 2017 Cumartesi, Çukurova Üniversitesi Adana MYO'da!

Kapadokya Okul Öncesi Eğitim Günleri-V (Koeg)

Kapadokya Okul Öncesi Eğitim Günleri-V 29 Nisan 2017 Cumartesi, Çukurova Üniversitesi Adana MYO'da!

05321734850 - 03842153434

Montessori, Drama, Oyun Terapisi, İkna Becerileri, Çocuk ve Aşk... 

SERTİFİKALI 5 SEMİNER için başvuru linkini tıklayınız:  

https: //goo.gl/forms/GqsYQnvBBpFOuYBJ3

Detaylar :

İl : Adana

İlce : Yüreğir

Mekan : Çukurova Üniversitesi

Mekan Adresi : Balcalı / Yüreğir

Başlangıç Saati : 29.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 17: 30: 00

Kategori : Kapadokya Okul Öncesi Eğitim Günleri-V (KOEG)

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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