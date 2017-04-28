Kapadokya Okul Öncesi Eğitim Günleri-V (Koeg)
Kapadokya Okul Öncesi Eğitim Günleri-V 29 Nisan 2017 Cumartesi, Çukurova Üniversitesi Adana MYO'da!
Kapadokya Okul Öncesi Eğitim Günleri-V 29 Nisan 2017 Cumartesi, Çukurova Üniversitesi Adana MYO'da!
05321734850 - 03842153434
Montessori, Drama, Oyun Terapisi, İkna Becerileri, Çocuk ve Aşk...
SERTİFİKALI 5 SEMİNER için başvuru linkini tıklayınız:
https: //goo.gl/forms/GqsYQnvBBpFOuYBJ3
Detaylar :
İl : Adana
İlce : Yüreğir
Mekan : Çukurova Üniversitesi
Mekan Adresi : Balcalı / Yüreğir
Başlangıç Saati : 29.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 17: 30: 00
Kategori : Kapadokya Okul Öncesi Eğitim Günleri-V (KOEG)
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io