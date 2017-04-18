Kapadokya'nın Başkenti Turizm Haftası Etkinlikleri Başladı

Kapadokya'nın Başkenti Turizm Haftası Etkinlikleri Başladı

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Turizm Haftası, Kapadokya, Başkent