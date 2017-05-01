Kapadokya Havalimanı 5 Ay Kapalı Kalacak

Nevşehir'de bulunan Kapadokya Havalimanı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı.



Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya bölgesinde bulunan Kapadokya Havalimanı pistte yapılacak olan yenileme çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren kapatıldı. Havalimanında yapılacak olan çalışmaların 6 ay boyunca devam edeceği öğrenilirken, pistin tamamlanması ile birlikte 30 Eylül tarihinde havalimanı yeniden hizmete açılacak. - NEVŞEHİR