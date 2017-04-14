Kapadokya'daki Balon Kazası

Nevşehir'de bir kişinin ölümü 6 kişinin yaralanmasına neden olan sıcak hava balonu kazasında yaralanan turistler Ürgüp Savcılığına ifade verdi.





Balon sepetinde bulunan yolcular, savcılık ifadelerinde, Göreme beldesindeki uçuş alanında saat 06.15'te pilot Bekir G'nin idaresindeki sıcak hava balonuyla kalkış yaptıklarını, yaklaşık 30 dakika sonra ise pilotun "hava muhalefeti nedeniyle iniş yapacağız" uyarısında bulunduğunu anlattıkları öğrenildi.





AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Asiye Ç. (51), ifadesinde kalkıştan önce kendilerine pilot tarafından balonda bulundukları süreçte ve iniş esnasında yapılması gerekenlerin anlatıldığını, kalkıştan yarım saat sonra ise çevreyi seyrettiği sırada bir anda kendisini yerde bulduğunu kaydetti.





Bacağı ve belindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Asiye Ç, pilottan şikayetçi olmadı.





Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Elvan E. (31), 10 yaşındaki oğlu Berke E. ile birlikte bindiği balondaki kazanın nasıl olduğunu bilmediğini ancak bir sarsılmanın ardından yere çakıldıklarını hatırladığını, sepetten kendi imkanlarıyla indiklerinde etrafta bir kargaşa yaşandığını belirterek pilot ve firmadan şikayetçi olduğunu beyan etti.





Elvan E, "Oğlum Berke ile birlikte bindiğimiz balon, Ortahisar'a geldiğinde sarsıldı ve hızlı şekilde yere düştü. Balonun içine sıkıca tutunduğumuzdan dolayı sepetin dışına düşmedik. Ben ve oğlum hafif şekilde yaralandık. Kaza esnasındaki kargaşadan dolayı fazla bir şey hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.



"Normal bir iniş mi, yoksa maceralı mı olsun?"



Pilotun, yolcular arasındaki bir kadına "Normal bir iniş mi, yoksa maceralı bir iniş mi istersiniz?" diye espri yaptığını duyduğunu aktaran İran asıllı turist Mohammediza S. (30), pilotla konuşan kadının "Tabii ki güvenli ve normal iniş isterim" cevabını duyduğunu, bu konuşmanın hemen ardından balonun elektrik tellerine çarparak düştüğünü ve şikayetçi olduğunu ifade etti.





Mohammediza S, şöyle devam etti:





"İran asıllı olup Fransa'da yaşıyorum ama Türkçe'yi de biliyorum. Balona bindiğimizde iniş sırasında nasıl davranacağımız bize anlatıldı. Uçuş esnasında pilot, balonda bulunan kadınlardan birine, 'normal bir iniş mi istersiniz, yoksa maceralı mı?' diye sorduğunu, kadınında, 'tabiki normal bir iniş isterim' dediğini duydum. Bu konuşmadan sonra balon tellere çarptı ve alev alarak yere düştü. Meydana gelen olay tamamen pilotun alçak uçuş yapmasından dolayıdır."



Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ın oyuncusu Juan Diego Palacios (32) ve 2015 yılında Kolombiya güzeli seçilen eşi Madelein Lopez Camelo'nun (27) da kazanın nasıl olduğunu bilmediklerini ancak pilot ve firma yetkililerinden şikayetçi olduğunu dile getirdikleri öğrenildi.





Bacağındaki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve tedavisi hastanede süren Hülya A. ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre bölge üzerinde uçtuktan sonra, pilotun iniş yapacağını söylediğini, inişe geçildiğinde ise birden etrafında kıvılcımlar gördüğünü ve içinde bulundukları balonun sepetiyle yere çakıldıklarını aktardı.





Hülya A, "Balon Ortahisar'a geldiğinde pilot, en uygun yere ineceğimiz söyledi. Balon inişe geçmeye başladığında birden etrafımda kıvılcımlar gördüm. Bence pilot telleri fark edemedi. Balon bir tarlaya düştüğünde ise bacağımın kırık olduğunu hissettim." diye konuştu.





Bacağında kırık ve vücudunda elektrik akımı nedeniyle yanıklar oluşan Hülya A, balon pilotu ve firmadan şikayetçi olduğunu kaydetti.





Pilotun serbest bırakılmasına itiraz edildi





Öte yandan, olayı soruşturan savcının talimatıyla ilçe jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen pilot Bekir G'nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, Ürgüp Savcılığınca itiraz edildi.





Taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin de yaralanmasına neden olma suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Bekir G'nin serbest bırakılmasına yönelik savcılık itirazının değerlendirilmesi için dosya, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.