Kapadokya'daki Balon Kazası

Nevşehir'de sıcak hava balonunun elektrik direğine çarparak düşmesi sonucu bir kişinin öldüğü kazada yaranan 6 turistten 3'ü taburcu edildi, üçünün tedavisi devam ediyor.





Olayda yaralanan 6 kişiden üçü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, biri yabancı üç turistin ise tedavisi sürüyor.





Kapadokya Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Yakut, yüz kemiklerinde kırık olan Kolombiyalı Madelein Lopez Camelo'nun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirtti.





Yakut, Camelo'nun son kontrollerinin ardından yarın taburcu edilmesinin planlandığını aktardı.





Öte yandan, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavileri süren Asiye Çavuldak ve Hülya Akyol'un ise gelecek hafta taburcu edilecekleri öğrenildi.





Çavuldak ve Akyol'un olay anında vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan kırıklar sonrası ameliyat edildikleri, durumlarının iyi olduğu bildirildi.





Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçtiği sırada elektrik direğine çarparak düşen 20 kişinin bulunduğu sıcak hava balonunda, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Konsolos Yardımcısı olarak görev yapan Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja hayatını kaybetmiş, altı kişi yaralanmıştı.