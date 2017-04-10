Kapadokya'daki Balon Kazası
Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu hayatını kaybeden, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Konsolos Yardımcısı olarak görev yapan Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja'nın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu hayatını kaybeden, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Konsolos Yardımcısı olarak görev yapan Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja'nın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Dünkü kazada olay yerinde yaşamını yitirdikten sonra Ürgüp Devlet Hastanesi morguna konulan Caumontat Touja'nın cenazesi, sabah saatlerinde buradan alınarak Ürgüp Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Caumontat Toujan'ın hayatını kaybettiği kazada, içinde 20 yolcusu bulunan balondaki 6 kişi de yaralanmıştı.
sponsored ads