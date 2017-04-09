Kapadokya'daki Balon Kazası

Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Yardımcı Konsolos olarak görev yaptığı belirlendi.



Turistleri taşıyan sıcak hava balonunun, Ortahisar beldesi yakınlarında elektrik direğine çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitiren Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja'nın, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Yardımcı Konsolos görevinde bulunduğu öğrenildi.



Bu arada, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Nevşehir'e gelerek kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.



Toujan'ın hayatını kaybettiği kazada, içinde 20 yolcusu bulunan balondaki 6 kişi de yaralanmıştı.