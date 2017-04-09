Kapadokya'daki Balon Kazası

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kapadokya'daki balon kazasında ilk belirlemelere göre Fransız uyruklu bir yolcunun hayatını kaybettiğini, 4'ü Türk, 3'ü yabancı uyruklu 7 kişinin yaralandığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Göreme Balonculuk işletmesine ait TC-BGJ işaretli gezi balonunun, Ortahisar mevkisinde uçuşun 30. dakikasından sonra iniş bölgesine hareket halindeyken rüzgarın etkisiyle elektrik hatlarına çarptığı hatırlatıldı.



Balonda pilotun yanı sıra 6'sı yabancı uyruklu 20 yolcunun bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Kazada ilk belirlemelere göre Fransız uyruklu bir yolcu hayatını kaybetmiş, 4'ü Türk, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 7 kişi yaralanmıştır. Diğer yolcuların da kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu uzmanları, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere kaza yerine gönderilmiştir."