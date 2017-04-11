Kapadokya'daki Balon Kazaları Masaya Yatırılıyor (2)

PİLOT: KAZA, RÜZGARDAN DOLAYI OLDU



Kazadan sonra hakkında soruşturma açılan balonun pilotu Bekir Güneş savcılıkta verdiği ifadede, kaza nedeninin 'ters rüzgar' olduğunu söyledi. Ürgün'te 'ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten' çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol koşuluyla serbest bırakılan Güneş, savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi:



"Olay günü sabah 06.15'te uçuşa Göreme'de bulunan at çiftliğinin oradan başladım. Uçuş öncesi yer ekibi balonu hazırladı. Ben gerekli tüm kontrollerimi yaptım. Uçuşa başlamadan önce yolcuların tamamını gerekli güvenlik önlemleri kapsamında sözlü olarak ve yazılı belgelerle bilgilendirdim. Vefat eden kişi ile birlikte bir kadın ve bir erkek yolcu balona en son bindiler. Onları bir müddet, balon uçuşa hazırken bekledim. Uçuşumuz yaklaşık 30-35 dakika sürdü. Uçuş sırasında balonda GPS ve FLAYTEC sistemi vardır. Bunlar sayesinde uçuş sırasında yerden ve denizden yüksekliğimizi, hangi yöne gittiğimizi ve balonun hızını görebiliyoruz. Uçuşumu yaklaşık 100 metre civarında yapıyordum. Rüzgar bizi Güllüdere mevkisine doğru yönlendirmeye başladı. Normal şartlarda toplam uçuş 45-60 dakika sürmektedir. Balona yön verme imkanımız olmadığı ve hava şartlarının değişme ihtimali olduğu durumlarda daha kısa süreli uçuşlar yaptığımız da oluyor. Bir müddet uçtuktan sonra rüzgar ters esmeye başlayınca, yer ekibine Mustafapaşa istikametine doğru gelmelerini haber ettim. Daha sonra rüzgar ters esmeye başladı. Bu sırada kaç metre yüksekte olduğumuza dikkat edemedim. Bunun üzerine müşterilere rüzgardan dolayı erken iniş yapmamız gerektiğini, sebebini ayrıntılı olarak iniş sonrası açıklayacağımı söyledim. Rüzgarın etkisiyle balon kontrolüm dışında alçalmaya başladı. Balonda 4 adet Burner yani ateşleme sistemi vardır. Bu ateşleme sisteminin 4'ü de ayrı ayrı ve ikili ikili çalışır. Balon alçalmaya başlayınca, ben Burnerlerin 4'ünü de ateşledim. Balonu tellerden kurtaramayacağımı anlayınca, müşterilere hemen balon içine çökmelerini ve kendilerini güvene almalarını söyledim. Ancak, buna rağmen, balonun tellere takılmasını engelleyemedim. Balon hızla irtifa kaybedip yere düştü. Rüzgarın ters esmesiyle düşmemiz 5-10 saniye içinde gerçekleşti. Elektrik akımına kapılmamız nedeniyle ve gazın açık olmasından dolayı büyük bir facia olmasını engellemek amacıyla temastan hemen sonra yakıt vanalarını tamamen kapattım. Düştükten sonra yolcuların balona temas etmesini engelledim. Vefat eden şahıs, sepette hiç kıpırdamadan yatıyordu. Elektrik akımı da olduğu için yanına yaklaşamadık. Hemen 112'yi aradım. Diğer balon firmaları yardıma geldiler, olayda bende de elektrik akımından dolayı vücudumda yanıklar oldu. Olayda kesinlikle kusurum yoktur. Kaza tamamen rüzgarın ters esmesinden meydana gelmiştir. Uçuş sırasında yolculardan uçuştan korktuğunu söyleyen ve uçuştan rahatsız olan kimse olmadı."



