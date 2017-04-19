Kapadokya'da Mapping Gösterisi Büyük İlgi Görüyor

Kapadokya'da mapping gösterisi büyük ilgi görüyor

Dünyanın en uzun mapping gösterisi Kapadokya'da birinci yılını kutluyor

Turizm Haftası kutlamaları devam ediyor



NEVŞEHİR - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya'da Turizm haftası kutlamaları çerçevesinde Zelve Açıkhava müzesinde bulunan dünyanın en uzun mapping gösterisi vatandaşların beğenisine sunuldu.

Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Zelve Açıkhava müzesinde program düzenlendi. Program Nevşehir Belediyesi mehter takımı tarafından mehter marşlarının söylenmesi ile başlarken program daha sonra ise dünyanın en uzun mapping gösterisi sunuldu. Zelve Açıkhava Müzesi'nde Vista Bilişim tarafından başlatılan ve Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarının oluşumunu, bölgede yaşayan medeniyetleri ve günümüze kadar yaşanan gelişmeleri anlatan mapping gösterimi 30 dakika sürdü. Zelve Açıkhava Müzesi'nde başlatılan mappingde program sonunda ise mehter marşı ve İstiklal Marşı'nın çalınması vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici program sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada," Kapadokya bölgesi bilindiği üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapmış yer altı ve yer üstü doğa güzellikleri ile ülkemizin en önemli marka destinasyonlarından bir tanesidir. Bu özel bölgeye özel bir proje ile girmek istedik. Bu senede turizm haftasında bu projenin birinci yılını kutluyoruz. İlk insanların yaşamı, yerleşimi, Kapadokya bölgesinde yaşayan medeniyetleri yansıtmaya çalıştık. Mapping gösterimi Frigler, Asurlar, Hititlerden başlayarak Selçuklu, Osmanlı ve günümüz Cumhuriyet dönemine kadar Kapadokya'nın gelişimini anlatmaya çalıştık. Vatandaşlarımızın ilgisi geçen yıla göre bu sene daha fazla idi. Halkımızın ilgisi çok güzeldi ve bundan sonra artarak devam edeceğini bekliyoruz" şeklinde konuştu. (COŞ_