Kapadokya'da kurulan balon kulesi 3 yıldır hizmet vermiyor

Balon kulesi telsiz konuşmalarını kaydetmek için kurulmuş

Balon kulesi kazaları engellemek için kurulmadı



NEVŞEHİR - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında Kapadokya Bölgesine kurulan kule aradan geçen zamana rağmen hizmet vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'de ve dünyada sıcak hava balonculuğunun yapıldığı en güzel bölge olan Kapadokya Bölgesinde 2014 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kurulan kule atıl bir şekilde hizmet vermeyi bekliyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde kurulan kule de aradan geçen zamana rağmen faaliyet göstermemesi ve atıl bir şekilde bırakılması ise dikkatlerden kaçmadı. Anatolian Balloons sahibi Halil Uluer yaptığı açıklamada kulenin bitmek üzere olduğunu söyledi. Uluer, "Kule sanırım bitmek üzere. Sıcak hava balonlarının iletişimini kaydetme ve ani hava değişimlerini bildirmek için yapılmış bir kuledir. Yakın zamanda da açılacağını duydum. Kulenin balon sektörüne faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

BALON KULESİ KAZALARA FAYDASI OLMAZ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye kurulan balon kulesinin telsiz konuşmalarını kaydetmek için kurulduğunu söyleyen Anatolian Balloons sahibi Halil Uluer,"Kulenin kazalara faydası olmaz ama görüşmeleri kayıt altına almak ve sinyalizasyon haberleşmeyi daha sağlıklı hale getirmek için faydası olur. Çünkü Kapadokya bölgesi dünyada sıcak hava balonculuğunun yapıldığı en güvenli bölgedir. Sıcak hava balonu da dünyada ki bütün hava taşıtlarının en güvenlisidir. Fakat hava ani hava değişiklikleri de zaman zaman yaşanabiliyor. Dünyanın her yerinde her hava taşıtında, kara taşıtında, deniz taşıtında kazalar olabiliyor. Bunu sadece balona indirgemek ve Kapadokya bölgesi ile birlikte kazaların konuşuluyor olması son derece yanlış. İnsanlar duş alırken sabuna basıp ayağı kayıp düştükten sonra beyin kanamasından ölüyor. Sabunu üreten firma mı sorumlu, sabun mu sorumlu yoksa kuvvet mi sorumlu. Böyle bir şey yok. Onun için dünyanın da en güvenilir hava taşıtı sıcak hava balonu ve dünyada sıcak hava balonculuğunu yapıldığı en güvenilir merkez Kapadokya'dır" şeklinde konuştu.

SİVİL HAVACILIK 24 SAAT DENETLİYOR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sıcak hava balonlarının 24 saat denetim ve gözetim altında tutulduğunu ifade eden Uluer, "Dünyada ki bütün sıcak hava balonlarının en yoğun en kontrollü en titiz denetlendiği yer Türkiye'dir. Türk sivil havacılık otoritesi bütün balon firmalarını ciddi bir şekilde denetliyor. 24 saat denetim ve gözetim altında tutuyorlar. Firma veya pilot keyfi bir şey yapma durumuna bile sahip değiller. Dolayısıyla denetimle ilgili eksiklik ve aksaklık söz konusu değil" diye konuştu.

Anatolian Balloons sahibi Halil Uluer 2014 yılında kurulan balon kulesinin aradan geçen zamana rağmen neden açılmadığı konusunda ise herhangi bir fikrinin bulunmadığını sözlerine ekledi.