Kapadokya 'Da Balon Kazası; 1ölü, 20 Yaralı

Kapadokya 'da balon kazası; 1ölü, 20 yaralı(Tür: Yurt)

Kapadokya 'da balon kazası; 1ölü, 20 yaralı

(Tür: Yurt)

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Kapadokya, Kaza
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