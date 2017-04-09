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Kapadokya 'Da Balon Kazası; 1ölü, 20 Yaralı
Kapadokya 'Da Balon Kazası; 1ölü, 20 Yaralı
Kapadokya 'da balon kazası; 1ölü, 20 yaralı(Tür: Yurt)
9 Nisan 2017 Pazar 09:15
Kapadokya
'da balon kazası; 1ölü, 20 yaralı
(Tür: Yurt)
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[9477331] DHA
Kapadokya
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Kaza
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