Kapadokya'da Balon Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı
Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir turist hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
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