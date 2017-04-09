Kapadokya'da Balon Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı (4)

ÖLEN FRANSIZ, KONSOLOS YARDIMCISI



Nevşehir'in Ürgüp İlçesi Ortahisar Beldesi'nde meydana gelen balon kazasında yaşamını yitiren Fransa vatandaşı 46 yaşındaki Vincent Cavmantat'ın, Fransa'nın İstanbul Konsolos Yardımcısı olduğu belirlendi.



İstanbul hayranı olan ve bunu sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla gösteren Cavmantat'ın daha önce Hindis'tan ve Romanya'ya da gittiği öğrenildi. Konsolosluk görevlileri, Cavmantat'ın cenazesinin nereye ne zaman gönderileceği konusunda açıklama yapılacağını söyledi.



