Kapadokya'da Balon Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı (3)

BALONA BİNMEDEN BU I PAYLAŞTI



Göreme'den havalandıktan sonra Ürgüp'ün Ortahisar Beldesi Özengi Vadisi yakınlarında inişe geçerken yüksek gerilim hattına çarparak düşen sıcak hava balonunda bulunan Tofaş Basketbol Takımı'nın Kolombiyalı oyuncusu 32 yaşındaki Juan Palacios, balona binmeden önce çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.



Aynı kazada elmacık kemiği kırılan nişanlısı hastanede tedavi altına alınan Juan Palacios, 2 ay önce Tofaş takımına transfer olmuştu. Palacios, Bursa'da dün oynanan ve Beşiktaş Sompo Japan'ın 95-94 kazandığı maçtan sonra nişanlısıyla Kapadokya'ya gittiği bildirildi.



