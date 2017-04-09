Kapadokya'da Balon Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı (2)

ÖLEN FRANSIZ TURİST



Nevşehir'in Göreme Beldesi'nden günün erken saatlerinde havalandıktan sonra Ürgüp'ün Ortahisar beldesi yakınlarında aldığı ters rüzgar sonucu sürüklenen sıcak hava balonunun yüksek gerilim hattına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen kişinin Fransız erkek turist Vincent Cavmantat olduğu belirlendi.



Göreme Beldesin'den havalanan sıcak hava balonu Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi Üzengi Mevkii'nde ters rüzgar ile karşılaştı. Pilotun yükselme çabasına karşın bir süre sürüklenen sıcak hava balonu yüksek gerilim taşıyan elektrik tellerine çarparak, sert iniş yaptı. Balonun sepetindeki aralarında turistlerin de bulunduğu büyük bölümü tatilci, 20 kişi yaralandı. Sepetteki Fransız erkek bir turist ise kaza yerinde öldü. Yaralılara ilk müdahaleyi kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaparken yaralılar Nevşehir Devlet, Özel Kapadokya ve Versa Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların büyük bölümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Yataklı tedaviye alınanların vücutlarında kemik kırılmaları olduğu belirtildi.