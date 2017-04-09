Kapadokya'da Elektrik Direğine Takılan Balon Düştü: 1 Turist Öldü, 20 Kişi Yaralandı
Nevşehir'de turistleri taşıyan balonun inişe geçtiği sırada elektrik direğine takılarak düşmesi sonucu bir turist hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir turist hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
ELEKTRİK DİREĞİNE TAKILDI
Kapadokya bölgesinde turistleri taşıyan sıcak hava balonları sabah Göreme beldesi yakınlarından havalandı. Balonlardan biri, Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçtiği sırada elektrik direğine takılarak düştü.
1 TURİST ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI
İlk bilgilere göre, kazada bir turist yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazadan fotoğraflar:
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