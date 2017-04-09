Kapadokya'da Balon Düştü: 1 Ölü, 20 Yaralı

Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonu düştü. Olayda 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonu Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Balon içerisinde bulunan 20 turist yaralanırken 1 turist ise öldü. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaparken yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Balon kazası sonrasında yaralanan 14 turist Kapadokya Hastanesinde, 3 turist Versa Hastanesinde ve 3 turist de Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



(Coşkun Sağlamdin / İHA)