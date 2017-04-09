Kapadokya'da Balon Düştü: 1 Ölü, 20 Yaralı

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme bölgesinde sıcak hava balonu düştü. Olayda ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



Sabah saatlerinde havalanan bir balon Ortahisar kasabasında düştü. Olayda ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Balonun elektrik direğine çarptığı iddia edildi. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındı.



(İHA)