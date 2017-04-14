"Kanyon'da Her Yer Müzik Vol.5"

12-14 Mayıs tarihleri arasında beşincisi düzenlenecek olan ve gelenekselleşen festival "Kanyon'da Her Yer Müzik", şehrin kalbinde alternatif müziğin en önemli isimleriyle farklı bir yaşam alanı oluşturmaya devam ediyor. İKSV'nin müzik danışmanlığında hazırlanan festival, Kanyon'un farklı alanlarında misafirler ile bir araya gelecek ve birçok farklı performansa ev sahipliği yapacak. "Kanyon'da Her Yer Müzik", Bülent Ortaçgil ve Kalben gibi ünlü müzisyenlerin yanı sıra hem genç yetenekleri hem de alternatif müzik dünyasının sevilen isimlerini ağırlayacak.

Festival ana sahnesinin bu yılki yıldız sanatçıları arasında Türkiye'de ozan şarkıcı geleneğinin en önemli ismi olarak bilinen usta sanatçı Bülent Ortaçgil, gitarıyla ve sesiyle yarattığı yalın müzikleri ile dinleyicilerin kalbini çelen ve son dönemin en çok konuşulan sanatçılarından biri olan Kalben, güçlü müzikleriyle olduğu kadar esprili şarkı sözleri ile gençleri sürükleyen Son Feci Bisiklet, nev-i şahsına münhasır yorumu ve vokal tekniği ile Retro Pop'un güçlü sesi Gökçe Kılınçer'in yanı sıra şarkıcı, söz yazarı, aranjör ve prodüktör kimliğiyle tanınan Cihan Mürtezaoğlu, yeni albümünü geçtiğimiz günlerde yayımlayan yerli bağımsız müziğin başarılı isimlerinden Can Kazaz "Kanyon'da Her Yer Müzik" ana sahnesinde performanslarını sergileyecek.

Ana Sahne dışında Kanyon'un farklı alanlarındaki özel performanslar ile müzik keyfi geniş bir alana yayılacak. Elektronik indie müzik grubu 123'ün solisti olarak tanınan Dilara Sakpınar, kendisinin solo projesi Lara Di Lara ile zarif sesini ve yeni müzikal hikâyelerini Souq'a taşıyacak. Wagamama'da ise Anadolu ve Balkan müziklerini kendi enerjileriyle harmanlayan samimi folk caz grubu Kolektif İstanbul dinleyicilerine yerlerinde duramayacakları bir müzik ziyafeti sunacak.

Çarpıcı şarkı sözleri ile olduğu kadar akıcı melodileri ile de akıllarda yer eden, son yılların en başarılı ekiplerinden Yüzyüzeyken Konuşuruz akustik performansıyla Dotkanyonda sahnesinde olacak. Yeni nesil şarkıcı-şarkı yazarları ekolünün temsilcileri arasında olan Merve Çalkan'ın D&R'da yer alacak performansına ek olarak; caz, soul ve R&B çizgisindeki özgün duruşuyla dikkat çeken genç solist Deniz Taşar eşsiz bir müzik keyfi sunacak.

"Kanyon'da Her Yer Müzik", 12-14 Mayıs tarihleri arasında Kanyon'u güncel müziğin en keyifli örnekleri ile buluşturacak. Şimdiden ajandanıza not etmeyi unutmayın.