Kanuni Sultan Süleyman Han Doğumunun 522. Yıldönümünde Trabzon'da Anıldı
Kanuni Sultan Süleyman Han doğumunun 522. yıl dönümünde Trabzon’da anıldı.
Kanuni Sultan Süleyman Han doğumunun 522. yıl dönümünde Trabzon'da anıldı.
Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı tarafından düzenlenen program, eski belediye binası önünde "Kanuni Yürüyüşü" ile başladı. Yürüyüş Ortahisar Mahallesi Kanuni Evi önünde sona ererken, burada düzenlenen programa Trabzon Vali Yardımcı Şükrü Kara, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Baki, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Trabzon Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından yapılan konuşmalarda Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman'ın devlet adamlığından övgü ile söz edildi.
Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Baki yaptığı konuşmada, Kanuni Sultan Süleyman'ın tanıtımında önemli yol kat ettiklerini ifade ederek "Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı, uzun yıllardan beri yetkililerimizin de destekleri ile tüm Türkiye'ye, Macaristan'a, Ukrayna'ya, Rusya'ya Amerika'ya uzandı. Bastırdığımız kitap ve broşürler ile televizyon proğramları ile, gazete makaleleri ile vakfımız sitesi vasıtasıyla tüm dünyaya açıldık. Kanuni evi 500 yıl sonra Trabzon Ortahisar'a dikilmiş bir tarih bayrağıdır. Bu konuda bizlere yardımcı olan yetkililere teşekkür ederiz. Trabzon'da turizmi canlandırmak istiyorsak Trabzon tarihini canlandıracak mekanlar oluşturmamız gerekir. Ortahisar bunun için bir fırsattır" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de yaptıkları konuşmalarda Kanuni Sultan Sülyeman Han'ın üstün devlet adamlığına vurgu yaparak yaptığı hizmetleri anlattılar.
Konuşmaların ardından Trabzon Belediyesi Mehteran Takımı bir konser verirken, daha sonra törene katılanlara geleneksel Kanuni Pilavı ikram edildi. - TRABZON